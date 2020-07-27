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توك شو

المنصات هى البديل.. ناقدة سينمائية تحلل أفلام عيد الأضحى بالسينمات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:45 م
فيلم صاحب المقام
فيلم صاحب المقام
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هاجر إبراهيم

قالت ضحى الوردانى، ناقدة سينمائية، إن هناك عدم تفاؤل من ناحية السينما فى مصر هذا العالم فى موسم عيد الأضحى، مشيرة إلى أن فكرة حضور 25% فقط  فى قاعات السينما لن يكون مجزيا للأفلام وصانعيها.


وأضافت "الوردانى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن فيلم الغسالة سيكون جيدا لأن المواطنين منتظرين نوعا من الفكاهة فى ظل أزمة كورونا، على العكس مع فيلم الزنزانة 7 نوعه أكشن، موضحة أن هناك أفلام كانت ستعرض ولكنها توقفت بسبب قلة المكاسب التي كانوا يتوقعونها.


وتابعت أنه يجب ان تتم رؤية بديل آخر لقاعات السينما فى ظل أزمة كورونا والبعد عن الأماكن التى تسبب عدوى كبيرة، لافتة إلى أن البديل الأمثل لها هى المنصات الإلكترونية.


وأكدت أن الفنانة يسرا ستقوم بعرض فيلم على إحدى المنصات الإلكترونية والذي يعتبر قرارا سليما وزكيا لجميع صناع الفيلم، مضيفة إلى أنها لم تتوقع أن المنتج أحمد السبكى سيقوم بقرار مثل ذلك، حيث إنه دائما يفضل شباك التذاكر.


وأشارت إلى أن إطلالة محمد ثروت الممثل الكوميدي بفيلم رعب بعيد تماما على شخصيته المعتادة فى الأفلام تعتبر إطلالة ذكية، متابعة أن الممثل يجب أن يتغير ويتنوع فى الأدوار، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فيلمه ربما حتى الآن لم يتم صدور موعد عرضه على السينما.

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