محمد كامل: تطوير قناة الأهلي نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي

أبدي محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «لايف LIVE» والرئيس التنفيذي لشركة «استادات القابضة»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، سعادته بالطفرة الكبيرة التي تشهدها القناة، اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد خطة التطوير الشاملة التي عكف المسئولون في القناة على تنفيذها طوال الشهور الماضية، وبما يضمن الخروج بالمحتوى والصورة التي تليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الإعلامية، ووفق أفضل وأرقى التقنيات والتجهيزات الحديثة.





وجاءت كلمة محمد كامل مع افتتاح التطوير الشامل للقناة على النحو التالي:

«اللهم إنا نشهدك أنَّا ما أوتينا ذلك عن علم منا، والحمد لله رب العالمين.. إن سعادتنا اليوم لا توصف، بل إنها تتعدى كل الحدود، ونحتفل بإطلاق أحد أهم مشاريع اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي تجمع بين النادي الأهلي العظيم، وشركة استادات القابضة، ضمن رؤية الأهلي ٢٠٤٥، نحتفل سويا بإطلاق قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد، بعد التطوير الهائل الذي سيراه جمهور القلعة الحمراء، وكافة جماهير الرياضة في مصر والمنطقة.





بصفتنا شركة لايف (LIVE) صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، والتابعة لشركة (استادات القابضة)، فإننا يملؤنا التفاؤل بأن تكون القناة نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي، في ظل ما نسعى لتوفيره من إمكانيات هائلة للقناة، التي تغير شكلها تمامًا لتتواكب مع التطور الهائل في مجال الإعلام الرياضي، ولتتناسب مع قيمة وعظمة النادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا، وأحد أكثر الأندية حصدًا للبطولات على مستوى العالم، وجمهوره العظيم.





منذ اللحظات الأولى لإتمام الاتفاق مع الأهلي ونحن نعمل ونجتهد ونعقد اجتماعات يومية مع مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك مع إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، حتى تخرج القناة في أبهى صورة وأفضل شكل، واخترنا بعناية كل ما من شأنه بث السعادة والفخر لجمهور الأهلي العظيم، وما يلبي رغباته وطموحاته ويتناسب مع شغفه وعشقه للكيان.





وسيتم العمل داخل القناة بأحدث التقنيات، بعد التطوير الضخم في الصورة والمعدات والنقل التليفزيوني، والعمل على أن تكون قناة الأهلي منبرَ النادي وجماهيره العظيمة، ملتزمين في رسالتها بكل الروح الرياضية، لتستمر بعيدة تمامًا عن التعصب المرفوض، حتى تصبح المقصد الأول والمكان المثالي لكافة متابعي الرياضة في مصر والعالم، جنبًا إلى جنب مع جماهير الأهلي العظيمة، التي نثق في أنها ستكون أكثر فخرًا منا بهذه الصفحة الجديدة المضيئة من كتاب تاريخ عظمة القلعة الحمراء.





خلال الأيام القادمة ستشهد القناة الإعلان عن مفاجآت ضخمة ومشاريع عملاقة، سوف تمثل نقلة نوعية للأجيال القادمة من عاشقي ومشجعي النادي الأهلي.



