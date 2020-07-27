محمد كامل: تطوير قناة الأهلي نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي

أبدي محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «لايف LIVE» والرئيس التنفيذي لشركة «استادات القابضة»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، سعادته بالطفرة الكبيرة التي تشهدها القناة، اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد خطة التطوير الشاملة التي عكف المسئولون في القناة على تنفيذها طوال الشهور الماضية، وبما يضمن الخروج بالمحتوى والصورة التي تليق باسم الأهلي ومكانته على الساحة الإعلامية، ووفق أفضل وأرقى التقنيات والتجهيزات الحديثة.
وجاءت كلمة محمد كامل مع افتتاح التطوير الشامل للقناة على النحو التالي:
«اللهم إنا نشهدك أنَّا ما أوتينا ذلك عن علم منا، والحمد لله رب العالمين.. إن سعادتنا اليوم لا توصف، بل إنها تتعدى كل الحدود، ونحتفل بإطلاق أحد أهم مشاريع اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي تجمع بين النادي الأهلي العظيم، وشركة استادات القابضة، ضمن رؤية الأهلي ٢٠٤٥، نحتفل سويا بإطلاق قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد، بعد التطوير الهائل الذي سيراه جمهور القلعة الحمراء، وكافة جماهير الرياضة في مصر والمنطقة.
بصفتنا شركة لايف (LIVE) صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، والتابعة لشركة (استادات القابضة)، فإننا يملؤنا التفاؤل بأن تكون القناة نقلة نوعية في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي، في ظل ما نسعى لتوفيره من إمكانيات هائلة للقناة، التي تغير شكلها تمامًا لتتواكب مع التطور الهائل في مجال الإعلام الرياضي، ولتتناسب مع قيمة وعظمة النادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا، وأحد أكثر الأندية حصدًا للبطولات على مستوى العالم، وجمهوره العظيم.
منذ اللحظات الأولى لإتمام الاتفاق مع الأهلي ونحن نعمل ونجتهد ونعقد اجتماعات يومية مع مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك مع إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، حتى تخرج القناة في أبهى صورة وأفضل شكل، واخترنا بعناية كل ما من شأنه بث السعادة والفخر لجمهور الأهلي العظيم، وما يلبي رغباته وطموحاته ويتناسب مع شغفه وعشقه للكيان.
وسيتم العمل داخل القناة بأحدث التقنيات، بعد التطوير الضخم في الصورة والمعدات والنقل التليفزيوني، والعمل على أن تكون قناة الأهلي منبرَ النادي وجماهيره العظيمة، ملتزمين في رسالتها بكل الروح الرياضية، لتستمر بعيدة تمامًا عن التعصب المرفوض، حتى تصبح المقصد الأول والمكان المثالي لكافة متابعي الرياضة في مصر والعالم، جنبًا إلى جنب مع جماهير الأهلي العظيمة، التي نثق في أنها ستكون أكثر فخرًا منا بهذه الصفحة الجديدة المضيئة من كتاب تاريخ عظمة القلعة الحمراء.
خلال الأيام القادمة ستشهد القناة الإعلان عن مفاجآت ضخمة ومشاريع عملاقة، سوف تمثل نقلة نوعية للأجيال القادمة من عاشقي ومشجعي النادي الأهلي.
كل الشكر لكل من ساهم في خروج هذا الحلم للنور.. كي يشع نورًا لا ينقطع أبدًا بمشيئة الله.. قناة النادي الأهلي».