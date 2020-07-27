بـ توب أبيض وجينز .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة رقيقة.. شاهد

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت على الصورة قائلة "حافظوا على كل الناس اللي بتحبكوا".
وتألقت كارمن سليمان بإطلالة رقيقة، مرتدية توب باللون الأبيض ذو الكرانيش على منطقة الصدر، مع بنطال جينز، لتظهر بإطلالة كاجوال مميزة.
وتركت خصلات شعرها البني منسدلا أعلى الكتف بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.
ووضعت كارمن سليمان لمسات المكياج الهادئة، فاختارت اللون الكاشمير الناعم في الشفاه، مع القليل من البلاشر على الوجنتين.
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