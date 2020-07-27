AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ توب أبيض وجينز .. كارمن سليمان تتألق فى إطلالة رقيقة.. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:59 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة "حافظوا على كل الناس اللي بتحبكوا".

وتألقت كارمن سليمان بإطلالة رقيقة، مرتدية توب باللون الأبيض ذو الكرانيش على منطقة الصدر، مع بنطال جينز، لتظهر بإطلالة كاجوال مميزة.

وتركت خصلات شعرها البني منسدلا أعلى الكتف بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

ووضعت كارمن سليمان لمسات المكياج الهادئة، فاختارت اللون الكاشمير الناعم في الشفاه، مع القليل من البلاشر على الوجنتين.

اقرأ ايضًا:



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة بسيطة.. شاهد ماغي بو غصن في أحدث ظهور

من صالون التجميل.. شاهد.. نوال الزغبي تستعرض جمالها

بـ مكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها على إنستجرام

بدون مكياج.. كارمن بصيبص تبهر جمهورها بإطلالة كاجوال

بإطلالة محتشمة .. ديالا مكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

ترشيحاتنا

لخوفهم من مواجهة الجيش المصري أردوغان يعزل 200 قيادي بقوات بلاده

الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف هجوم مدرب منتخب مصر الأسبق على لاعبي القلعة الحمراء

أخبار البرلمان.. تعديل قانون الثانوية العامة.. وصاحب العقار يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البناء

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

حكم النوم على البطن.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

قدمت مساعدة مالية للأهلي.. حسام غالي: واقعة إلقاء القميص في توتنهام نتيجة لسوء معاملتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور