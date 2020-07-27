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المدير التنفيذى لمبادرة ما تغلاش عليك يوضح آليات المبادرة ..فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:56 م
محمد عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عبد الفتاح المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية ما تغلاش عليك ، إن مبادرة "ما تغلاش عليك " الهدف منها هو تلافي الآثار السلبية التي قام بها فيروس كورونا وهي مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية في افتتاح حي الاسمرات 3 .

وأضاف عبد الفتاح خلال لقائه في برنامج هي والحياة المذاع علي قناة القاهرة، أن هذه المبادرة تم تفعيلها منذ أمس وأكد أنها تشمل جميع محافظات مصر وهذا لأن الحكومة المصرية تقف إلى جانب المواطن المصري.

وأوضح عبدالفتاح، أن الحكومة من خلال هذه المبادرة تقوم بدعم المصنع لاستكمال العمل بكامل طاقته الإنتاجية وهذا ينطبق أيضا علي التاجر.

وتابع: أن المصنعين والتجار يقدمون خصما علي جميع السلع المتواجدة لديهم يصل إلى 20% ويزداد في بعض السلع والمنتجات.

واستكمل: إن جميع المواطنين المتواجدين علي أرض مصر أيا كان قدرتهم المالية يستفيدون من مبادرة ما تغلاش عليك مؤكدا  أن أصحاب البطاقات التموينية سيحصلون علي خصم إضافي.
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