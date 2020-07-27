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سيارات

من دودج لمارتن.. أشهر سيارات هوليوود

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد

 تتميز سيارات هوليوود بأدائها الفريد المميز، وظهورها في الأفلام العالمية، خصوصًا أن السيارات الفارهة تتمتع بشهرة عالمية واسعة وتكون في محط أنظار الجميع.

 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز سيارات هوليوود تعرف عليها.

 

أستون مارتن DB5 

ظهرت تلك السيارة مع البطل جيمس بوند، في عام 1964 في فيلم "جولد فينجر" وحتى الآن، وهو من صناعة الشركة البريطانية العريقة لصناعة السيارات "أستون مارتن".

 

دودج تشارجر

صاحبت تلك السيارة النجم الممثل "فين ديزل" طوال أحداث الفيلم، وخطفت القلوب والأنظار، وأصبحت حلمًا للعديد من الشباب حول العالم بفضل قوتها.

 

DeLorean DMC-12

ظهرت تلك السيارة خلال أفلام Back To The Future،  التي وصلت إلى 3 أجزاء وخطفت قلوب الكثير من جيل الثمانينيات، وجاء الجزء الأول منها في عام 1981، وقام بإخراج الأجزاء الثلاثة للفيلم المخرج القدير ستيفن سبيلبرج، وشهد الفيلم مشاركة نجوم مثل مايكل جي فوكس، وكريستوفر لويد، وليا تومبسون وكريسبين جلوفر.

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