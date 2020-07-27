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أخبار البلد

بعد تعليق العمل بمبنى سفارة البحرين نتيجة الهبوط الأرضي.. الجودر: نعمل على تسيير الأمور العاجلة ومتابعة شئون المواطنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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صدى البلد
أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن سفارة المملكة بالقاهرة تعمل على تسيير الأمور العاجلة ومتابعة أمور المواطنين الموجودين بمصر في ضوء تعليق العمل في مبنى السفارة الواقع في الزمالك لفترة وجيزة، وذلك لظروف خارجة عن الإرادة بسبب الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة ومحيطها جراء الانهيار الأرضي الناتج عن أعمال الحفر بشبكة مترو الأنفاق.

قال الجودر إنه تم تخصيص أرقام هاتفية لتواصل المواطنين مع السفارة طلبا للمساعدة والاستفسار، والأرقام هي "01149999566 – 01272442749 – 01112580203".

وأشاد سفير المملكة بالتعاون التام الذي أبدته الجهات المعنية في مصر تجاه الأضرار التي لحقت بالسفارة أو تهديد المبنى المجاور لأمن وسلامة دبلوماسيي السفارة وموظفيها أو المواطنين المترددين عليها، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع بين المملكة ومصر.
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