موجز السوشيال ميديا..نيرمين الفقي تتجاوز موجة كبيرة بالسباحة.. ريهام أيمن برفقة زوجها على البحر.. راموس يحتفل بوصلة لـ40 مليون متابع

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى حمدى فتحى نجم النادى الأهلى، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .





نشرت الفنانة نرمين الفقى فيديو لها وهى تسبح في البحر وتتجاوز موجة كبير بمهارتها وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " .









احتفلت الفنانة ندى بسيونى ب افتتاح قناة النادى الأهلى فى شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت وفقا أحدث التقنيات العالمية.





نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهرت ريهام أيمن في حضن زوجها شريف رمزي علي البحر لتشارك جمهورها استمتاعها بالأجواء الصيفية.





احتفل سيرجيو راموس لاعب نادى ريال مدريد بوصول حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إلى 40 مليون متابع.