AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا..نيرمين الفقي تتجاوز موجة كبيرة بالسباحة.. ريهام أيمن برفقة زوجها على البحر.. راموس يحتفل بوصلة لـ40 مليون متابع

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى حمدى فتحى نجم النادى الأهلى، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " . 

نشرت الفنانة نرمين الفقى فيديو لها وهى تسبح في البحر وتتجاوز موجة كبير بمهارتها وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " . 


احتفلت الفنانة ندى بسيونى ب افتتاح قناة النادى الأهلى فى شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت وفقا أحدث التقنيات العالمية.

نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت ريهام أيمن في حضن زوجها شريف رمزي علي البحر لتشارك جمهورها استمتاعها بالأجواء الصيفية. 

احتفل سيرجيو راموس لاعب نادى ريال مدريد بوصول حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إلى 40 مليون متابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة صباحية.. ندى بسيونى تنشر صورة عبر إنستجرام.. شاهد

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها

بـ لوك كاجول.. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور من إجازتها الصيفية

نيرمين الفقى تتجاوز موجه كبير بالسباحة.. ومتابع: أنا خوفت من المنظر.. فيديو

شاهد.. ريهام أيمن في حضن زوجها على البحر

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

ترشيحاتنا

أحد فرق العمالقة بإيطاليا .. هدرسفيلدر يتلاعب بـ الأهلي ويقترب من بيع رمضان صبحي

شاهد .. خريطة البرامج الكاملة لقناة الأهلي بعد التطوير

أكبر ناد فى أفريقيا .. هاني العجيزي: ظهوري في افتتاح قناة الأهلي من أهم مفاجآت حياتي

كامل الوزير لحفيد علوية جميل: هعيد معاك وهدخل أول واحد عمارة الشربتلي

بعد نشر أسمائهم على فيسبوك.. خالد أبو بكر يتبرع بدفع مصاريف 56 طالبا فى نجع حمادى.. فيديو

بشرى.. شركة مصرية جديدة تنتج دواء ريمديسفير في الأسبوع الأول من أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور