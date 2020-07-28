قبل العيد .. طريقة عمل ممبار محمر بأسهل الخطوات

ممبار محمر من أبرز وأشهر الأطباق التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص.. و بالأخص مع حلول عيد الأضحى، لذا نقدم لكم طريقة عمل ممبار محمر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.









مقادير ممبار محمر:





ممبار

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

زيت

صلصة

طماطم

ثوم مفروم

بصل مفروم

طماطم مبشورة

كمون ناعم

نعناع جاف

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي









اقرأ أيضا..









طريقة تحضير ممبار محمر :





-غسل الممبار جيدا بملح وخل وبيكربونات ويقلب على الوجهين ثم يكحت بالسكين ثم ينقع فى دقيق وماء









خلطة وحشو الممبار:





- ينقع الأرز في ماء ثم يصفى ويخلط ببصل وشبت وبقدونس وكزبرة ونعناع جاف وطماطم وثوم وصلصة وزيت ويتبل بملح وفلفل وكمون

- يحشى الممبار بالخلطة ثم يضفر على شكل سلسلة أو يربط بخيط

- يحمر فى زيت غزير.







