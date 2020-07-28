قبل العيد .. طريقة عمل ممبار محمر بأسهل الخطوات

ممبار محمر من أبرز وأشهر الأطباق التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص.. و بالأخص مع حلول عيد الأضحى، لذا نقدم لكم طريقة عمل ممبار محمر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير ممبار محمر:
ممبار
أرز
شبت
بقدونس
كزبرة خضراء
زيت
صلصة
طماطم
ثوم مفروم
بصل مفروم
طماطم مبشورة
كمون ناعم
نعناع جاف
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
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طريقة تحضير ممبار محمر :
-غسل الممبار جيدا بملح وخل وبيكربونات ويقلب على الوجهين ثم يكحت بالسكين ثم ينقع فى دقيق وماء
خلطة وحشو الممبار:
- ينقع الأرز في ماء ثم يصفى ويخلط ببصل وشبت وبقدونس وكزبرة ونعناع جاف وطماطم وثوم وصلصة وزيت ويتبل بملح وفلفل وكمون
- يحشى الممبار بالخلطة ثم يضفر على شكل سلسلة أو يربط بخيط
- يحمر فى زيت غزير.