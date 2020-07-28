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مرأة

قبل العيد .. طريقة عمل ممبار محمر بأسهل الخطوات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:31 ص
ممبار محمر
ممبار محمر
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هاجر هانئ
ممبار محمر من أبرز وأشهر الأطباق التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص.. و بالأخص مع حلول عيد الأضحى، لذا نقدم لكم طريقة عمل ممبار محمر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى  مقدمة برنامج على قد الإيد.


مقادير ممبار محمر:

ممبار 
أرز 
شبت 
بقدونس 
كزبرة خضراء 
زيت 
صلصة 
طماطم
ثوم مفروم 
بصل مفروم 
طماطم مبشورة 
كمون ناعم 
نعناع جاف 
ملح 
فلفل أسود 
زيت للقلي 


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طريقة تحضير ممبار محمر :

-غسل الممبار جيدا بملح وخل وبيكربونات ويقلب على الوجهين ثم يكحت بالسكين ثم ينقع فى دقيق وماء


خلطة وحشو الممبار:

- ينقع الأرز في ماء ثم يصفى ويخلط ببصل وشبت وبقدونس وكزبرة ونعناع جاف وطماطم وثوم وصلصة وزيت ويتبل بملح وفلفل وكمون
- يحشى الممبار بالخلطة ثم يضفر على شكل سلسلة أو يربط بخيط
- يحمر فى زيت غزير.


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