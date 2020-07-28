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خبيرة اقتصادية: نجاح المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك نواة لزيادة تصدير المنتجات المصرية.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:22 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت مها أبو ودن الخبيرة الاقتصادية: إن هناك تعاونا بين وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومن المفترض أن هؤلاء الجهتين لهم حق الرقابة علي التجارة الداخلية في مصر.


وأضافت مها أبو ودن خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "هي والحياة" المذاع علي قناة "القاهرة" , أن سيكون هناك حملات متابعة لجميع المحال التجارية والاسواق حتي لا يتم استغلال المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" حتي لا يستطيع المورد تزويد السعر كما أعطاه له المنتج.


وتابعت الخبيرة الاقتصادية أنه لابد من رفع كفاءة المنتج المصري وفي حالة نجاح المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" بعدها نستطيع تصدير المنتجات المصرية إلي الخارج.


وأوضحت مها أبوودن أنه لابد أن تكون هناك رقابة علي جودة المنتجات المصرية وعلي السعر أيضا حتي نحقق أهداف المبادرة الرئاسية "ما تغلاش عليك".

https://www.facebook.com/egyeconomy/videos/229833541424258/?extid=fznErBWggqDHBmZA&d=null&vh=e
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