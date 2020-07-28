يتخطى المليون جنيه.. "الشرقية للدخان" يشيد بقرار الأهلي تسديد حق رعاية حسين الشحات.. فيديو

قال باسم عادل عضو مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان، إن الأهلى سيسدد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، الخاص بـ انتقال اللاعب حسين الشحات إلى القلعة الحمراء.









وأضاف عادل ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن إدارة النادي الأهلى اعتمدت فى قراراتها أمس، سداد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، على انتقال حسين الشحات للقلعة الحمراء والذى سيتخطي المليون جنيه.









وأشاد بقرار إدارة الأهلى، الذى جاء في إطار احترام الفارس الأحمر، للوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحرصًا على العلاقات الطيبة مع إدارة ناديه.



