ورحل شهم طنطا.. مي كساب تنعى طبيب الغلابة محمد مشالي

واشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريح لـ صدى البلد، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.



