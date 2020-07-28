ورحل شهم طنطا.. مي كساب تنعى طبيب الغلابة محمد مشالي

نعت الفنانة مي كساب، الدكتور محمد مشالي، الشهير بـ طبيب الغلابة، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
ونشرت مي كساب، صورة طبيب الغلابة محمد مشالي، وكتبت: «ورحل شهم #طنطا البقاء لله في الدكتور #محمد_مشالي دكتور الغلابه إنا لله وإنا إليه راجعون».
جدير بالذكر أن طبيب الغلابة توفي عن عمر يناهز ٨٢ سنة وترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء .
واشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريح لـ صدى البلد، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.
ورحل شهم #طنطا البقاء لله في دكتور #محمد_مشالي دكتور الغلابه إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/8pnENMMLLW— Mai Kassab مي كساب (@maikassab) July 28, 2020