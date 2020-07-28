أخبار الفن.. رحيل الناقد المسرحي حسن عطية.. متابعة تسُب إنجي وجدان.. ووفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان متأثرا بإصابته بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين، الناقد الفني المسرحي - الدكتور حسن عطية، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان.
نشرت الفنانة إنجي وجدان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لمحادثة بينها وبين متابعة "شتمتها".
كشف موقع TMZ الأمريكي، عن الصور الأولى بعد ولادة الممثلة صوفي تيرنر - نجمة مسلسل Game of Thrones، لمولودتها الأولى، التي لم تستقر على اسمها حتى الآن.
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، أمس الإثنين، عن وفاة الفنان الكوميدي العراقي خلف ضيدان، متأثرًا بإصابته بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وصراعه مع الفيروس القاتل.
تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف النجمة التركية سونجول أودان، بطلة المسلسل التركي الشهير «نور» الذي تم إنتاجه عام 2005.