أخبار الفن.. رحيل الناقد المسرحي حسن عطية.. متابعة تسُب إنجي وجدان.. ووفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان متأثرا بإصابته بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





رحل عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الإثنين، الناقد الفني المسرحي - الدكتور حسن عطية، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان.





نشرت الفنانة إنجي وجدان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لمحادثة بينها وبين متابعة "شتمتها".



