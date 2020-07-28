إجازة عيد الأضحى 3 أيام للقطاع الخاص من الخميس للسبت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير: إن ذلك إعمال لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.





وأوضح سعفان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.





وكلف الوزير، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.





وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوي العاملة بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر علي امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دورهم الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.



