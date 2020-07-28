8 أطعمه للحفاظ على صحة الكبد تعرفى عليها



يعد التهاب الكبد B هو عدوى بالكبد ، يسبب ندبات في الأعضاء ، وفشل الكبد والسرطان ، وينتج عن فيروس التهاب الكبد B. ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم المعدية مثل الإفرازات المهبلية أو السائل المنوي ، والدم الذي يحتوي على فيروس التهاب الكبد B من الضروري اتباع نظام غذائي صحي لالتهاب.





1. الحبوب الكاملة



تحتوي الحبوب الكاملة غير المكررة على جميع الفوائد الغذائية فهى غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B6 وفيتامين E والمغنيسيوم والزنك والنحاس.

2. فواكه



ينصح الأطباء مرضى التهاب الكبد B باستهلاك الكثير من الفاكهة. التفاح والبرتقال والعنب والموز هي قليلة من بينها. يمكن أن يساعد تناول التفاح مرضى التهاب الكبد B على تحسين نظامهم المناعي ، مما يقلل بشكل كبير من فرصة الإصابة بالبرد







3.البرتقال





غني بفيتامين C ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا ، وبالتالي تمكين مرضى التهاب الكبد B من التعافي بشكل أسرع.





4.العنب



يمكن أن يساعدهم تناول العنب على استعادة صحتهم للكبد ، حيث يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد والبروتين والفيتامينات B1 و B2 و B6.







5. الخضروات



بالنسبة لمرضى التهاب الكبد B ، يوصى بتناول الخضار كل يوم دون فشل. تحتوي الخضروات الملونة على مضادات الأكسدة ، التي يمكن أن تحمي خلايا الكبد من التلف.







6. زيت الزيتون







ينصح الأطباء باستهلاك 2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون على الأقل.





7. البيض

البيض هو مصدر غني للبروتين وآمن للاستهلاك من قبل مرضى التهاب الكبد وهو من البروتينات الخالية من الدهون هي أيضًا جزء من نظام غذائي صحي للكبد ويمكن تناولها من قبل مرضى التهاب الكبد B.







8. منتجات الصويا







منتجات الصويا لها الكثير من الفوائد الصحية وهي أيضًا جزء من نظام غذائي صحي للكبد ، فمن الضروري أن تتذكر أنك لا تستهلكها بكميات مفرطة ، والتي يمكن أن تكون ضارة. يجب أن تعمل الكميات المحدودة بشكل جيد.

