البنك المركزي: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 12.7 مليار دولار

ارتفعت تدفقات الاستثمارات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بمقدار 277.6 مليون دولار مسجلة 12.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2019/ 2020 مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي قبل الماضي.







وقال تقرير صادر عن وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الجاري، إن حجم التدفقات الاستثمارية للخارج ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي قبل الماضي بفارق 872,6 مليون دولار.







وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بمقدار 595 مليون دولار مسجلا 5,9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 6.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.









وأرجع البنك المركزي المصري ذلك إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الفترة من يناير حتى مارس من العام المالي الماضي بمعدل 58.5% ليقتصر على 970.5 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، نظرا لاجواء عدم اليقين الناجمة عن تداعيات كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.









وانخفض صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو مليار دولار واحد مسجلا 2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي ومقارنة بـ3 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له.