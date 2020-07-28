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تعليم

طلاب مدينة زويل يطلقون حملة إحياء ذكرى العالم الكبير

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:14 م
مدينة زويل
مدينة زويل
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نهلة الشربينى

قالت تسنيم يوسُف، طالبة بمدينة زويل وإحدى مؤسسي حملة احياء ذكرى زويل، موضحة ان الحملة أطلقت هاشتاج لتوجيه وعي وادراك المجتمع تجاه المشروع القومي الخاص بالدكتور أحمد زويل والذي عوضهم عن غياب الظهور الاعلامي لإسم المدينة وهي "المشروع الضامن لبقاء اسم زويل فينا حسب وصيته".


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وأشارت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "بنحاول نذكر للناس ايجابيات الجامعة بعيون الطلبة والاساتذة العاملين فيها.. وبنطلب من الناس دعمهم معانا وبنأكدلهم انه دعمهم لصندوق 10001000 اللي أطلقه الدكتور الراحل أحمد زويل مش هباء".

 

 

وأوضحت إن المدينة تطورت بشكل كبير وصبحت تنافس بكفاءتها العالية قمم كبيرة دوليا ونقطة امل كبيرة في مصر والشرق الاوسط ولذا من المهم انه الشعب المصري يتوجه ادراكه للمكان دا من جديد.

 

 

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