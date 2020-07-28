مؤسسات مشبوهة.. 4 ناشطات يتعرضن للتحرش من الإثاري محمد حسنين

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا ۲ هاشتاج بشأن تورط الآثاري محمد حسنين مصطفى عبدالله، والإثاري طارق محمد أحمد حسین بتضرر بعدما أعلنت 4 ناشطات تعرضهن للتحرش من الأول، وكذا التحذير من التعامل مع الثاني ومطالبة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من جانبه.
كما طالب رواد السوشيال ميديا الناشطات بالتقدم ببلاغات ضده.
يذكر أن محمد حسین مصطفي عبدالله زوج الإثارية آيه حجازي التى سبق اتهامهما في القضية رقم ۲۰۱۶/۶۲۵۲ جنایات اتجار بالبشر ومؤسس كيان غير شرعي باسم بلادي بأمريكا، وطارق محمد أحمد حسين " شهرته طارق كيتو " باحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس وسبق تقنين الإجراءات ضده عام ۲۰۱۷ التحريض على التظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود ومتهم في القضية رقم ۲۰۱۸/۱۷۳۹ التحرك الإعلامي للعناصر الإثارية والاخوانية