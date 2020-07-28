مؤسسات مشبوهة.. 4 ناشطات يتعرضن للتحرش من الإثاري محمد حسنين

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا ۲ هاشتاج بشأن تورط الآثاري محمد حسنين مصطفى عبدالله، والإثاري طارق محمد أحمد حسین بتضرر بعدما أعلنت 4 ناشطات تعرضهن للتحرش من الأول، وكذا التحذير من التعامل مع الثاني ومطالبة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من جانبه.





كما طالب رواد السوشيال ميديا الناشطات بالتقدم ببلاغات ضده.



