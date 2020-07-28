عضو بالقومى للمرأة تطالب بإطلاق اسم طبيب الغلاية على قاعة من قاعات كلية الطب

قالت الدكتورة رانيا يحيى،عضو المجلس القومى للمرأة إن وفاة ملك الإنسانية العظيم الراحل دكتور محمد مشالى أثبتت حب الناس للإنسانية.



أشارت" يحيى" فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الدكتور مشالى كانت له تجارة رابحة مع الله وأثبت للجميع أن الطب رسالة إنسانية.



وناشدت "عضو القومى للمرأة" الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم اسم هذا النموذج الفخر وأن يوضع اسمه على قاعة من قاعات كلية الطب وفاء لما قدمه للإنسانية وحتى يظل اسمه علامة وقدوة لكل من يمتهن الطب لتعود لانسانيتها بعد ان فقدت ابسط قواعدها فى مقابل المادة وتحولت لتجارة خاسرة .

