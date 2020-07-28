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عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي يوضح الإستعدادات للحج هذا العام.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:51 م
بيت الله الحرام
بيت الله الحرام
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محمود محسن
 أكد شيخ سعد بن جميل القرشي عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي  أن السعودية بدأت إتخاذ اجراءات صارمة وشديدة فى تطبيق اعلى معايير الصحة للحجاج مؤكدا أنه بدأ التسجيل للحجاج  فى  يوم 15 ذو القعدة.

وأضاف القرشي خلال مداخلة لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه في يوم 20 ذو القعدة كان هناك فحص أولي للحجاج ومتابعتهم من قبل وزارة الصحة حتى وصولهم مشيرا إلى أنه اليوم كان أخر وصول الافواج فى فنادق مكة المكرمة وتم وضع كل حاج فى غرفة مخصصة له بأعلى معايير الجودة واعلى معايير الصحة.

وتابع  عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي أن من شروط اختيار الحجاج هذا العام هي الا يكون الحاج لديه أي من الامراض المزمنة وخالى من الامراض واعراض كورونا .

وأشار شيخ سعد بن جميل القرشي إلى ان أنه تم وضع لكل مجموعة وعددهم 20 حاج مراقب صحى ومراقب من وزارة الحج  مع العمل على تطبيق التباعد الأجتماعي  وعدم لمس الكعبة وعدم لمس المقام وعدم ملامسة اى شئ في الحرم المكي الشريف.

وقال عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي أنه بدأ الاستعداد لموسم الحج بوجود  3500 عامل وتم ضع خطوط التباعد في الطواف والسعي. 

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