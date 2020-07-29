مواصفات مرسيدس ميني فان الجديدة قبل تدشينها

كشفت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية الفاخرة أول صورة تشويقية لأحدث طرازاتها القادمة ، تحت اسم طراز T-Class و سينتمي لفئة الميني فان العصرية.





وأعلنت مرسيدس عن إطلاق السيارة الجديدة في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2022 ،





وقال ماركوس بريتشويردت، رئيس شاحنات مرسيدس-بنز: "مع سيارة مرسيدس T-Class الجديدة، سوف نقدم سيارة تجعل من الممكن للعائلات وأولئك الذين لديهم هواية نشطة الدخول إلى عالم مرسيدس-بنز" .

وأضاف ماركوس بريتشويردت : "يبحث هؤلاء العملاء عن مركبات مدمجة جذابة وعملية - وهذه هي المتطلبات التي تلبيها T-Class الجديدة".

واكدت مرسيدس ان السيارة الجديدة يمكن تمييزها بوضوح للوهلة الأولى كعضو في عائلة مرسيدس-بنز" ، بالاضافة الى أن مرسيدس T-Class ستكون متاحة بفئات هجينة أو كهربائية بالكامل .





وستتمتع مرسيدس T-Class ببابين انزلاقيين، واحد على كل جانب، سيسمحان "بالوصول السهل والمريح إلى الداخل .