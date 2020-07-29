برلمانى: مصانع الغزل والنسيج بالمحلة تحتاج إلى تطوير شامل

قال هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر من اوائل الدول فى صناعة الغزل والنسيج والقطن المصرى كان يدخل فى صناعة منتجات عديدة ويباع فى لندن بمعدل 40 جنية مصرى.





وأضاف "النواصرة "لـ" صدى البلد"، أن الصناعة الفترة الماضية تدهورت جدا بسبب سوء الإدارة والتخبط فى سياسات الدولة قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد.





لفت إلى أن مصانع غزل المحلة تحتاج الى تطوير كبير فى الالات والماكينات إضافة إلى تطوير جميع المصانع الخاصة بالغزل والنسيج.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الاونة الاخيرة قامت بجهود كبيرة من أجل تطوير هذه المصانع عن طريق بيع أصول مصانع الغزل بالإسكندرية التى بلغت 100 مليار جنيه لإنشاء مجمع كبير للغزل والنسيج بكفر الدوار على مساحة ضخمة.





وجدير بالذكر أن خاطب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديم واستبدالها بسيارات جديدة تعمل

بالوقود المزدوج.



