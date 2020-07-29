رئيس نادي النجوم لـ «محمد صلاح»: ركز في عملك بدلاً من الادعاء في وسائل الإعلام.. فيديو

قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إن ناديه تعاقد مع مدرب برتغالي ، لتولى القيادة الفنية لفريقه خلال الفترة المقبلة مطلع الموسم الجديد، على إثر عودة النشاط بعد توقفه بسبب كورونا .





وأكج محمد الطويلة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، النادي تعاقد مع مدرب برتغالى لقيادة النجوم في "الموسم الجديد".





وأوضح محمد الطويلة، أنه اتفق شفهيا مع أحمد عيد عبدالملك، بالعمل فى الجهاز الفنى للفريق، إلى أن يتولى المدرب البرتغالى مهام عمله، إلا أن لاعب الزمالك السابق، أعلن عن توليه منصب المدير الفني عبر وسائل الإعلام.





ولفت محمد الطويلة، إلى أنه اتفق مع أحمد عيد، على عدم الإعلان عن أية تفاصيل، لكن اللاعب الدولى السابق، لم يلتزم بهذا الاتفاق ، ونشر بيانا يعلن خلاله العمل فى نادي النجوم.



