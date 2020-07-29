AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي النجوم لـ «محمد صلاح»: ركز في عملك بدلاً من الادعاء في وسائل الإعلام.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:08 ص
نادي النجوم
نادي النجوم
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، إن ناديه تعاقد مع مدرب برتغالي، لتولى القيادة الفنية لفريقه خلال الفترة المقبلة مطلع الموسم الجديد، على إثر عودة النشاط بعد توقفه بسبب كورونا.

وأكج محمد الطويلة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، النادي تعاقد مع مدرب برتغالى لقيادة النجوم في "الموسم الجديد".

وأوضح محمد الطويلة، أنه اتفق شفهيا مع أحمد عيد عبدالملك، بالعمل فى الجهاز الفنى للفريق، إلى أن يتولى المدرب البرتغالى مهام عمله، إلا أن لاعب الزمالك السابق، أعلن عن توليه منصب المدير الفني عبر وسائل الإعلام.

ولفت محمد الطويلة، إلى أنه اتفق مع أحمد عيد، على عدم الإعلان عن أية تفاصيل، لكن اللاعب الدولى السابق، لم يلتزم بهذا الاتفاق، ونشر بيانا يعلن خلاله العمل فى نادي النجوم.

وهاجم محمد الطويلة، محمد صلاح، المدير الفنى الحالى للفريق، قائلا :" أتمنى من المدرب أن يركز فى عمله، بدلا من الخروج فى وسائل الإعلام والكذب على الجميع، والادعاء بعدم حصوله على راتب لمدة 6 أشهر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة كبرى داخل نادى النجوم.. محمد صلاح: سنلجأ للمحكمة.. والطويلة يرفض التعليق

بعد الجدل السائد .. أحمد عيد عبدالملك يوضح موقفه من تدريب النجوم

محمد صلاح: تعاقدي مع النجوم مستمر.. وهذا موقفي حال التعاقد مع عبد الملك.. فيديو

ترشيحاتنا

نقل وقفة عرفات على الهواء.. خريطة برامج mbc في عيد الأضحى

أمن قومي.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه

حقن مسئول صيني كبير بلقاح تجريبي لـ علاج كورونا

الجيش الليبي ينشر منظومة الدفاع الجوي S-200 لصد أي هجوم تركي على سرت

الأهلي يرفع عرض رمضان صبحي لـ 4 ملايين جنيه إسترليني

حكاية نيرمين الفقي مع البوركيني.. هل قصدت دعم المايوه الشرعي ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة الشمس.. العثور على مخلوق ضخم يشبه الفضائيين .. صور

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام