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محافظات

أنعم الله على وطننا الغالي بالأمن.. محافظ البحيرة يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:07 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أرسل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها: "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة لأبعث لفخامتكم بخالص إعزازي وتقديري لشخصكم الكريم".

وتابع المحافظ في البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بإسم أبناء محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأسمى وأرق التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يُنعم على شعب مصر العظيم ووطننا الغالي بالأمن والأمان والإستقرار والسلام.. وأن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة، ويوفقكم فى تحقيق طموحات وآمال أبناء هذا الوطن من عزة وكرامة وتقدم وإزدهار، فى ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والإستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم الرشيدة بخير وسلام".

كما أرسل اللواء هشام آمنة، برقيات تهنئة للأستاذ الدكتور مصطفى المدبولى رئيس مجلس الوزراء لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر الشريف .

كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة للسادة الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة .
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