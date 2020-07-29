طوارئ وإلغاء الإجازات.. صحة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة محافظة شمال سيناء ،رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة خاصة مستشفي العريش العام .
واكد ، توافر أدوية الطوارئ وأكياس الدم من مختلف الفصائل والبلازما والأوكسجين والأمصال، مع التأكد من جاهزية مولدات الكهرباء الاحتياطية لمواجهة أي طارىء.
وقال شوكة ، تم إلغاء أجازات الفريق الطبي والطوارىء بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة فى ديوان عام المديرية والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات في وزارة الصحة . وشدد بضرورة الإبلاغ الفوري عن أى حالات يتم استقبالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشار ، إلى تواجد كامل لجميع الفرق الطبية خلال أيام العيد بخلاف تواجد أعضاء هيئات التدريس من أساتذة الجامعات المشاركين في بروتوكولات التعاون بالمستشفيات على مستوى المحافظة .
وأضاف ، أنه تم تشكيل لجان مرور وتفتيش , تضم إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية والطب العلاجي والتمريض والتفتيش لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.. مؤكدا رفع درجة الاستعداد مع مرفق الإسعاف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك