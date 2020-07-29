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محافظات

نائب محافظ المنيا يراجع تراخيص البناء بحي غرب المنيا ويعقد اجتماعا مع رؤساء القرى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:31 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أيمن رياض

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب، محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020، بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، وذلك بهدف التأكد من أنها مطابقة للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية

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يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، حيث رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، والمهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الهندسي


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أجرى نائب المحافظ ، معاينة ميدانية على عدد من العقارات بحي غرب، تقسيم شلبي صاروفيم،، وذلك لعدد 5 أبراج تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية

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قال نائب المحافظ، إن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها

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كما عقد نائب المحافظ، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، ورؤساء الأحياء، بمركز ومدينة المنيا، لمناقشة عدد من الملفات، جاء من أهمها رفع حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة

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كما شدد نائب المحافظ علي رؤساء القري والأحياء بالمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيين التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات باي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

 

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