نائب محافظ المنيا يراجع تراخيص البناء بحي غرب المنيا ويعقد اجتماعا مع رؤساء القرى

تابع الدكتور
محمد محمود أبوزيد نائب، محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة
2020، بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص
سابقة، وذلك بهدف التأكد من أنها مطابقة للاشتراطات البنائية والمواصفات
والرسومات الهندسية
.
يأتي ذلك
تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة أعمال اللجنة، حيث
رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، والمهندس خالد طه،
مدير إدارة التفتيش الهندسي
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.
أجرى نائب
المحافظ ، معاينة ميدانية على عدد من العقارات بحي غرب، تقسيم شلبي صاروفيم،، وذلك
لعدد 5 أبراج تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع
بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات
الهندسية
.
قال نائب
المحافظ، إن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها
والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية
والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء،
أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها
.
كما عقد نائب
المحافظ، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، ورؤساء الأحياء، بمركز
ومدينة المنيا، لمناقشة عدد من الملفات، جاء من أهمها رفع حالة الطوارئ خلال
الفترة القادمة لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتكثيف أعمال النظافة ورفع
الإشغالات، والتجميل والصيانة
.
كما شدد نائب المحافظ علي رؤساء القري والأحياء بالمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيين التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات باي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.