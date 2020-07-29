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أخبار البلد

رئيس الوزراء: إيرادات السكة الحديد لا بد أن تغطي مصروفات التشغيل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة تطوير مرفق السكك الحديدية تقترب من تريليون جنيه حتى يستفيد المواطن من خدمات هذا المرفق، لافتا إلى أنه لا بد أن تغطي الإيرادات مصاريف التشغيل والصيانة حتي لا يحدث كما حدث في الماضي من تهاوي للخدمات بهذا المرفق الحيوى.

وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الدولة لها دور في تحمل جزء من تطوير وتكلفة تشغيل المرافق، لكن يجب أن تغطي الإيرادات مصاريف التشغيل.

من جانبه قال كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تستهدف صرف ١٤٢ مليار جنيه لتطوير السكة الحديد، ومنها تكلفة توريد قطارات جديدة أو عربات جديدة، مشيرا إلى أن هناك ١٠٠ مليون مواطن يستخدمون ٩٢٠٠ كيلو متر لافتا أن هذا طول السكة الحديد في مصر.
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