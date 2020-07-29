رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت جمعية "رسالة " للأعمال الخيرية عن دعمها للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتهدف المبادرة إلى النهوض بالقرى الأكثر احتياجآ .
و قالت ريهام محيسن المتحدث باسم رسالة أن الهدف من المبادره إسناد ٥ قرى بمحافظة أسيوط "لجمعية رسالة" للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل للأسر المستحقة .
وأشارت "محيسن " أنه من خلال التسعة أشهر الماضية استطعنا بفضل الله وبدعم تبرعاتكم خدمة أكثر من ١٠آلاف من أهلنا في ٥ محافظات الأكثر احتياجا وذلك من خلال عمل:
- قوافل طبية (عيادات، تحاليل وصرف دواء)
- عمليات رمد وصرف نظارات طبية
- حملات إغاثة
- معارض ملابس (كساء)
كما أضاف مدير المشروع عادل عبد الفتاح أنه تم العمل
على كل من المناطق الآتيه :
الزاوية ٨٣ اسقف و رفع كفاءة
العزايزة ٥٠سقف رفع كفاءة ٩٥
درونكة ٢٠ أسقف و رفع كفاءة
أولاد ابراهيم رفع كفاءة ٧٠ اسقف ٩٠
مجريس ٩٦ اسقف و رفع كفاءة.
بإجمالي ٤٦٠ منزل حيث تم الإنتهاء من ٣ قرى و نحن الآن في المرحلة الأخيرة لآخر قريتين حيث تسليم المشروع في خلال عدة أيام قليلة للانتهاء من تلك المرحلة والبدء في مرحله جديدة ومشروع جديد .
اختمت " محيسن " حديثها بأنه قد برزت قيمة العمل التطوعي في الفترة الأخيرة حيث ضاعف المتطوعون نشاطهم و جهودهم في هذه الأزمة مع مرابطة العديد منهم بالساعات لمواجهة الوباء و تقديم المساعدات لكل محتاج.