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أخبار البلد

رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:42 م
جمعية رسالة
جمعية رسالة
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صدى البلد
أعلنت جمعية "رسالة " للأعمال الخيرية عن  دعمها  للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة إلى النهوض بالقرى الأكثر احتياجآ .

و قالت ريهام محيسن المتحدث باسم رسالة أن الهدف من المبادره  إسناد ٥ قرى بمحافظة أسيوط "لجمعية رسالة"  للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل للأسر المستحقة .  

وأشارت  "محيسن " أنه من  خلال التسعة أشهر الماضية استطعنا بفضل الله وبدعم تبرعاتكم خدمة أكثر من ١٠آلاف من أهلنا في ٥ محافظات الأكثر احتياجا وذلك من خلال عمل:
- قوافل طبية (عيادات، تحاليل وصرف دواء)
- عمليات رمد وصرف نظارات طبية
- حملات إغاثة
- معارض ملابس (كساء)

كما أضاف مدير المشروع عادل عبد الفتاح أنه تم العمل 
على  كل من المناطق الآتيه : 
الزاوية ٨٣ اسقف و رفع كفاءة 
العزايزة ٥٠سقف رفع كفاءة ٩٥
درونكة ٢٠ أسقف و رفع كفاءة
أولاد ابراهيم  رفع كفاءة ٧٠ اسقف ٩٠
مجريس ٩٦ اسقف و رفع كفاءة. 
بإجمالي ٤٦٠ منزل حيث  تم الإنتهاء من ٣ قرى و نحن الآن في المرحلة الأخيرة لآخر قريتين حيث تسليم المشروع في خلال عدة أيام قليلة للانتهاء من تلك المرحلة والبدء في مرحله جديدة ومشروع جديد .

اختمت  " محيسن "  حديثها بأنه قد برزت قيمة العمل التطوعي في الفترة الأخيرة حيث ضاعف المتطوعون نشاطهم و جهودهم في هذه الأزمة مع مرابطة العديد منهم بالساعات لمواجهة الوباء و تقديم المساعدات لكل محتاج.
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي
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