رسالة تدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت جمعية "رسالة " للأعمال الخيرية عن دعمها للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتهدف المبادرة إلى النهوض بالقرى الأكثر احتياجآ .





و قالت ريهام محيسن المتحدث باسم رسالة أن الهدف من المبادره إسناد ٥ قرى بمحافظة أسيوط "لجمعية رسالة" للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل للأسر المستحقة .





وأشارت "محيسن " أنه من خلال التسعة أشهر الماضية استطعنا بفضل الله وبدعم تبرعاتكم خدمة أكثر من ١٠آلاف من أهلنا في ٥ محافظات الأكثر احتياجا وذلك من خلال عمل:

- قوافل طبية (عيادات، تحاليل وصرف دواء)

- عمليات رمد وصرف نظارات طبية

- حملات إغاثة

- معارض ملابس (كساء)





كما أضاف مدير المشروع عادل عبد الفتاح أنه تم العمل

على كل من المناطق الآتيه :

الزاوية ٨٣ اسقف و رفع كفاءة

العزايزة ٥٠سقف رفع كفاءة ٩٥

درونكة ٢٠ أسقف و رفع كفاءة

أولاد ابراهيم رفع كفاءة ٧٠ اسقف ٩٠

مجريس ٩٦ اسقف و رفع كفاءة.

بإجمالي ٤٦٠ منزل حيث تم الإنتهاء من ٣ قرى و نحن الآن في المرحلة الأخيرة لآخر قريتين حيث تسليم المشروع في خلال عدة أيام قليلة للانتهاء من تلك المرحلة والبدء في مرحله جديدة ومشروع جديد .



