AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البنتاجون يعلن سحب نحو 12000 جندي أمريكي من ألمانيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:37 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء أن أمريكا ستسحب قرابة 12 ألف جندي من ألمانيا.

ووفقا لوزارة الإعلام الأمريكية، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن واشنطن ستسحب 11.900 جندي من ألمانيا، وسترسل منهم 5400  إلى دول أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الأربعاء خططا لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا بعد قرار من الرئيس دونالد ترامب لكنها ستبقي نحو نصفهم في أوروبا لمعالجة التوتر مع روسيا.

ومع ذلك ، شدد المسؤولون الأمريكيون ، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، على أن عددًا صغيرًا نسبيًا فقط من الوحدات المتقدمة سيتحرك في أي وقت قريب. وستستغرق بقية تحركات القوات سنوات حتى تنفذ بالكامل.

وأضاف أحد المسؤولين قائلًا: "ما زال الأمر سيستغرق شهورًا للتخطيط وسنوات للتنفيذ لأنه معقد للغاية" ، مشيرا إلى مليارات الدولارات المحتملة في التمويل المطلوب والمزيد من التخطيط من قبل فروع القوات المسلحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي يؤيد التظاهرات السلمية.. أسبر يسحب قوات الجيش من العاصمة واشنطن

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

معلقا على قرار سحب القوات الأمريكية.. وزير الخارجية الألماني: العلاقات الثنائية مع واشنطن "صعبة"

ترامب يهدد ألمانيا: الدفع أو تخفيض قواتنا إلى 25 ألفا

وزيرة الدفاع الألمانية لـ ترامب: الأمن ليس سلعة يتم تداولها

البنتاجون: مقتل جندي أمريكي في حادث انقلاب سيارة في أفغانستان

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: لا عودة لأوضاع ما قبل كورونا في العمل والأوساط الاجتماعية

انفراد.. أول رادار في مصر يفرق بين سرعة الملاكي والنقل.. يكشف السيارات المسروقة ويسجل 30 ألف مخالفة

شاهد.. موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر

رئيس الوزراء: إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الأضحى.. ويؤكد: أعداد إصابات ووفيات كورونا بمصر في انخفاض كبير

بـ فستان قصير.. دينا الراقصة تستعرض جمالها على إنستجرام

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

بـ الأوف شولدر.. عائشة بن أحمد بإطلالة صيفية تبرز جمالها

قصة مكالمة هاتفية قلبت حياة الأمير هاري وميجان ماركل رأسًا على عقب