البنتاجون يعلن سحب نحو 12000 جندي أمريكي من ألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء أن أمريكا ستسحب قرابة 12 ألف جندي من ألمانيا.





ووفقا لوزارة الإعلام الأمريكية، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن واشنطن ستسحب 11.900 جندي من ألمانيا، وسترسل منهم 5400 إلى دول أخرى.





وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم الأربعاء خططا لسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا بعد قرار من الرئيس دونالد ترامب لكنها ستبقي نحو نصفهم في أوروبا لمعالجة التوتر مع روسيا.





ومع ذلك ، شدد المسؤولون الأمريكيون ، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، على أن عددًا صغيرًا نسبيًا فقط من الوحدات المتقدمة سيتحرك في أي وقت قريب. وستستغرق بقية تحركات القوات سنوات حتى تنفذ بالكامل.





وأضاف أحد المسؤولين قائلًا: "ما زال الأمر سيستغرق شهورًا للتخطيط وسنوات للتنفيذ لأنه معقد للغاية" ، مشيرا إلى مليارات الدولارات المحتملة في التمويل المطلوب والمزيد من التخطيط من قبل فروع القوات المسلحة.



