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فن

اخبار الفن .. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى .. زكى فطين عبد الوهاب يدخل قبر والده .. شيرين تهاجم يوسف الشريف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:03 م
حنان شوقي
حنان شوقي
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

زكي فطين عبد الوهاب يروي تفاصيل دخوله القبر مع والده
نشر الفنان زكى فطين عبد الوهاب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه سر دخول قبر والده. 

علق الفنان أحمد الفيشاوي على إلغاء حكم حبسه لمدة سنة والقضاء مجددا ببراءته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، بنشر رسالة نارية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " انستجرام".

أثارت الفنانة حنان شوقى حالة من الجدل بعد توجيهها رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكو فيها من عدم حصولها على مستحقات لها فى عدد من الاعمال الفنية مع المنتجين ريمون مقار ومحمود صيام.

فجرت شركة روتانا مفاجأة جديد أمس حيث قررت أن تتعاقد مع مطرب المهرجانات عمر يوسف الشهير بالبلدوزر وذلك بعد التعاقد مع المطرب حمو بيكا.  

كشف موقع et بالعربي عن أول صور تجمع كل من نيللي كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بعد إعلانهما الخطوبة منذ فترة قصيرة.  

كشفت الفنانة شيرين، عن رأيها فى أزمة الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته الأخيرة الخاصة برفضه تقديم مشاهد حميمية أو جريئة فى أعماله الفنية. 
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