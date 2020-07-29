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فن

هنا الزاهد تلفت الأنظار بفستان زجاجي وشعر بني.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا مرتدية فستانا مرصعا بقطع الزجاج تميز بقصة عصرية مختلفة ، كما اعتمدت شعرها البني منسدلًا على كتفيها وزينت طلتها ببعض الاكسسوارات الفضية .

وتشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "الغسالة" مع احمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.
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Meet Aida from the 90’s 🎬 Ghasala Movie

A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on

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