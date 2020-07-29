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اقتصاد

البورصة تربح 9 مليارات جنيه في أسبوع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 585.5 مليار جنيه مقابل 576.5 مليار جنيه.


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ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع الذي اقتصر على 4 جلسات احتفالا بعيد الأضحى المبارك.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة.
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