بعد ودية الطلائع.. طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ثلاثي الفريق

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص المبدئي للثلاثي أحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد بعد إصابتهم خلال المباراة الودية اليوم أمام طلائع الجيش.
وكان الزمالك قد خاض الودية الرابعة له، اليوم الأربعاء، أمام طلائع الجيش، استعدادًا لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد سموحة وبيراميدز ووادي دجلة.
وقال أسامة في تصريحات على الموقع الرسمي للزمالك: "من المقرر خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية".
وأضاف: "الثلاثي شعروا بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروجهم للاطمئنان عليهم".
كما أشار طبيب الزمالك إلى أن الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المعسكر المغلق المقررة إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية.
كان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش وديا اليوم ببرج العرب، بهدف لكل منهما في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن الزمالك يستهل مشواره في الدوري بمواجهة المصري، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل.