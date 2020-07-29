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رياضة

بعد ودية الطلائع.. طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ثلاثي الفريق

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:50 م
لاعبي نادي الزمالك
لاعبي نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - محمد رشاد
كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك، عن التشخيص المبدئي للثلاثي أحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد بعد إصابتهم خلال المباراة الودية اليوم أمام طلائع الجيش.

وكان الزمالك قد خاض الودية الرابعة له، اليوم الأربعاء، أمام طلائع الجيش، استعدادًا لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد سموحة وبيراميدز ووادي دجلة.

وقال أسامة في تصريحات على الموقع الرسمي للزمالك: "من المقرر خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف: "الثلاثي شعروا بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروجهم للاطمئنان عليهم".

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المعسكر المغلق المقررة إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية.

كان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش وديا اليوم ببرج العرب، بهدف لكل منهما في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الزمالك يستهل مشواره في الدوري بمواجهة المصري، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل.
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