قبل العيد ومن أول استخدام.. 3 حيل سريعة لتفتيح البشرة

قبل العيد يمكنكِ تجربة 3 أقنعة سحرية لـ

قبل العيد يمكنكِ تجربة 3 أقنعة سحرية لـ تفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام، وإليكِ في السطور التالية كل ما تحتاجين إليه، وطريقة تطبيق الوصفة قدمها موقع "برايت سايد".









وصفة بذور الشيا وزيت جوز الهند







مكونات القناع ..





ملعقة من بذور الشيا



ملعقة من زيت جوز الهند

حبة صغيرة من البطاطس المبشورة



5 قطرات من زيت اللوز







طريقة تطبيق الوصفة ..





فى وعاء أمزجى البطاطس المبشورة مع زيت اللوز وزيت جوز الهند وبذور الشيا وقومى بمزجهم جيدا







أضيفي بذور الشيا ومزجهم مرة أخرى وقلبي جيدًا، وبمجرد تجانس المكونات ضعيها بفرشاة على بشرة الوجه.







اتركى المكونات على الوجه حوالى 30 دقيقة ثم قومى بشطف الوجه







يمكنك تكرار القناع 3 مرات إسبوعيًا ولاحظي الفرق بنفسك







وصفة دقيق الشوفان والعسل







ماذا تحتاجين



ضعي طبقة متساوية من المعجون على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة وستدهشين بقدرته على تفتيح البشرة





وصفة زيت الزيتون وزيت الخروع









1 ملعقة صغيرة زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة زيت الخروع.



طريقة عمل وصفة التفتيح:

- خلط جميع المكونات معا وتطبيقه على الوجه.

- احرصي على التدليك بلطف في حركة دائرية.

- اترك الماسك لمدة 5 دقائق أخرى اشطفيه بالماء العادي وستدهشين من

مكونات وصفة التفتيح:1 ملعقة صغيرة زيت الزيتون1 ملعقة صغيرة زيت الخروع.طريقة عمل وصفة التفتيح:- خلط جميع المكونات معا وتطبيقه على الوجه.- احرصي على التدليك بلطف في حركة دائرية.- اترك الماسك لمدة 5 دقائق أخرى اشطفيه بالماء العادي وستدهشين من تفتيح البشرة لدرجات من أول إستخدام

3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان1 بياض بيضة1 ملعقة كبيرة عسلطريقة الاستعمالفي وعاء ، خذى دقيق الشوفان المطحون ثم قومى بفتح بيضة وافصلى بياض البيض.أضيفي بياض البيض إلى دقيق الشوفان المطحون وقلبيه.أضيفى العسل إليهم واخلطى جميع المكونات لعمل معجون.