بعد توقف أكثر من 4 أشهر.. الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية

أعلن مطار الكویت الدولي، اليوم الخميس، استئناف رحلاته التجاریة بعد غد السبت، وذلك بعد توقفھا منذ 13 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا كوفید - 19 وفقا لاشتراطات السلطات الصحیة المعنیة.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وافق مجلس الوزراء الكويتي في 29 یونیو الماضي على خطة من 3 مراحل لتشغیل الرحلات التجاریة في مطار الكویت ذھابا وإیابا اعتبارا من الأول من أغسطس 2020.





ووضعت خطة التشغیل بعین الاعتبار أھمیة الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة حیث سیتم تطبیقھا على المسافرین من خلال مقاییس معتمدة یتوجب اتباعھا التي من شأنھا وقایة المسافرین والعاملین في ھذا المجال بالإصابة بھذا الفیروس.









وسیتم اعادة تشغیل الرحلات التجاریة بشكل تدریجي وفقا لما جاء بھ قرار مجلس الوزراء بشأن مراحل خطة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة في البلاد.





وتبدأ المرحلة الأولى بعد غد وتستمر ستة أشھر بنسبة تشغیل لا تزید على 30 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 10 آلاف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 100 رحلة یومیا.





أما المرحلة الثانیة فتبدأ من 1 فبرایر 2021 وتستمر أیضا ستة أشھر بنسبة تشغیل لا تزید على 60 في المئة وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 20 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة یومیا.





وتبدأ المرحلة الثالثة والأخیرة من 1 أغسطس 2021 بنسبة تشغیل 100 في المئة وعدد الركاب المتوقع أكثر من 30 ألف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 300 رحلة یومیا.



