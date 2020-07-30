بهذه الحيل.. احمي نفسك من الإصابة بدوالي الساقين

وفقا لموقع هيلث يعد ظهور أوردة كثيرة باللون الازرق أو الأحمر على الساق وتورم الساقين و الشعور بحكة في جلد الساقين أحد أبرز أعراض الدوالى







مكن السيطرة على

وتقليل الألم من خلال

ويالتخلص من الوزن الزائد وتقليل الملح لمنع احتباس المياه وتورم الأرجل.