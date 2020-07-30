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مرأة

بهذه الحيل.. احمي نفسك من الإصابة بدوالي الساقين

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:41 ص
دوالى الساقين
دوالى الساقين
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لمياء الياسين
تعانى من أعراض الدوالى المزعجة ويزداد الأمر سوء عند الوقوف لفترة طويلة إليك أبرز أعراض  الدوالى وعلاجات سريعه تخلصك من الدوالي ومنعها في المستقبل

وفقا لموقع هيلث يعد ظهور أوردة كثيرة باللون الازرق أو الأحمر على الساق وتورم الساقين و الشعور بحكة في جلد الساقين أحد أبرز أعراض الدوالى

ويمكن السيطرة على الدوالى وتقليل الألم من خلال التخلص من الوزن الزائد وتقليل الملح لمنع احتباس المياه وتورم الأرجل.

وتعد أبرز أسباب الدوالى رفع الساق لذا يجب رفع الساق عند النوم وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وممارسة الرياضة خاصة المشي

ووفقا لتثرير نشره الموقع يجب الأبتعاد عن ارتداء أحذية ذو كعب عالي وارتداء ملابس ضيقة خاصة حول الساقين  والخصر.
 
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