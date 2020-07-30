الشاباك يؤكد اعتقال مسؤول بالقسام ويوجه لائحة اتهام ضده



كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اليوم الخميس، حيثيات اعتقال أحد قادة القسام في قطاع غزة، بعد هروبه عن طريق البحر، إلى إسرائيل، وتقديم لائحة اتهام ضده.



وقال الشاباك في تقريره نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، إن "عز الدين حسين بدر، 24 عامًا، من سكان مخيم جباليا، شمال غزة، تسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر في يوم 28 يونيو 2020، وخلال التحقيق معه، قال إنه تسلل إلى إسرائيل طوعًا على خلفية الوضع والصعوبات الشخصية التي عاشها.



وبيّن، أنه تم اعتقاله من قبل قوة عسكرية إسرائيلية فور اجتيازه الحاجز البحري وعليه تم تحويله إلى التحقيق في جهاز الأمن العام.



وأفاد الشاباك بأنه تم تجنيده عام 2013 لصفوف الجناح العسكري لحركة حماس وأنه عمل في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس منذ العام 2018 وحتى اعتقاله.



كما كشف البيان، أنه عمل قائدًا لمجموعة صواريخ كتف أرض-جو، مدعيًا أنه كان يخبئ في منزله صاروخا مضادا للطائرات وكان يهدد باطلاقه على طائرة مروحية إسرائيلية في حال هبوطها قرب منزله وذلك بهدف قتل جنود إسرائيليين أو اختطافهم، على حد زعمهم.



وقال الشاباك، إنه "وفي إطار عمله في صفوف حماس، شارك حسين في تدريبات مختلفة وفي عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا وفي إطار خدمته في صفوف منظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس تعلم عن أنواع الطائرات التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي وعن أدوارها وعن صواريخ مضادة للطائرات وعن مناظير وكاميرات يتم استعمالها لمراقبة الطائرات الإسرائيلية التي تحلق في سماء قطاع غزة"، وفق البيان.



وتابع، أن التحقيق مع حسين حول نشاطه في صفوف حماس قد كشف الكثير من المعلومات حول عمله في الحركة.



وأشار، إلى أنه تم تحويله للتحقيق وتقديم لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع تنسب له ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.

