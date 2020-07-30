أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

يستعد الجميع لتحضير أكلات عيد الأضحى ، خاصة وأن معظمها يحتاج إلى تتبيلة معينة وتركها من الليلة وحتى أول يوم العيد حتى تصبح شهية ولها مذاق مميز .
ومن أهم الأكلات التي يمكنك تحضيرها شيش كباب ضاني وهو سهل التحضير وطبق مختلف على سفرتك في عيد الأضحى .
إليكي طريقة عمل شيش كباب ضاني بـ تتبيلة خاصة للشيف نورا السادات :
المكونات
مكعبات لحمة ضاني
مستردة
صويا صوص
ملح وفلفل أسود
بصل مبشور
طريقة عمل شيش كباب ضاني :
* تتبل اللحمة بالملح والفلفل والمستردة ثم يضاف عليها صويا صوص وبصل مبشور
* تترك في التتبيلة ليلة كاملة ثم تشوى على الفحم حتى تمام النضج .