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أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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رشا عوني
يستعد الجميع لتحضير أكلات عيد الأضحى ، خاصة وأن معظمها يحتاج إلى تتبيلة معينة وتركها من الليلة وحتى أول يوم العيد حتى تصبح شهية ولها مذاق مميز .

 ومن أهم الأكلات التي يمكنك تحضيرها شيش كباب ضاني وهو سهل التحضير وطبق مختلف على سفرتك في عيد الأضحى .

إليكي طريقة عمل شيش كباب ضاني بـ تتبيلة خاصة للشيف نورا السادات : 

المكونات 
مكعبات لحمة ضاني
مستردة 
 صويا صوص
ملح وفلفل أسود
بصل مبشور

طريقة عمل شيش كباب ضاني : 
* تتبل اللحمة بالملح والفلفل والمستردة ثم يضاف عليها صويا صوص وبصل مبشور
* تترك في التتبيلة ليلة كاملة ثم تشوى على الفحم حتى تمام النضج . 
أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة
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