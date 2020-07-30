أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

يستعد الجميع لتحضير أكلات عيد الأضحى ، خاصة وأن معظمها يحتاج إلى تتبيلة معينة وتركها من الليلة وحتى أول يوم العيد حتى تصبح شهية ولها مذاق مميز .





ومن أهم الأكلات التي يمكنك تحضيرها شيش كباب ضاني وهو سهل التحضير وطبق مختلف على سفرتك في عيد الأضحى .





إليكي طريقة عمل شيش كباب ضاني بـ تتبيلة خاصة للشيف نورا السادات :





المكونات

مكعبات لحمة ضاني

مستردة

صويا صوص

ملح وفلفل أسود

بصل مبشور





طريقة عمل شيش كباب ضاني :

* تتبل اللحمة بالملح والفلفل والمستردة ثم يضاف عليها صويا صوص وبصل مبشور