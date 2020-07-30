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محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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خالد رياض
قام الدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، بمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة جهينة، يرافقه أحمد البدري رئيس المركز،  حيث يتم سداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 15 أغسطس القادم.  

ووجه "القاضي" بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح، وتحصيل الرسوم، مؤكدا على ضرورة التسهيل على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، والعمل على تذليل كافة العقبات، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالزي الموحد لموظفي المركز التكنولوجي، وتخصيص شباك لذوي الهمم .


وقال نائب المحافظ أن جولته التفقدية اليوم تأتي في إطار تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، و استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.

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