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رياضة

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:27 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة ايقاف القيد لنادى الزمالك بعد حصول البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية المدرب في الحصول على ٤٠٠ ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة.


تلقى رمضان صبحي نجم هيديرسفيلد تاون الإنجليزي المعار للأهلي المصري، عرضا من أولمبياكوس اليوناني للتعاقد معه.


تلقى الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2001؛ للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب المقرر انطلاقه في 5 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.


أبدى ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق تعجبه من التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر مدرب الزمالك السابق بشأن حصول الأندية المصرية على مجاملات تحكيمية لحصد البطولات.


أثار قرار بعض أندية الدورى الممتاز بفرض غرامات مالية وعقوبات على اللاعب الذى يتعرض للإصابة بفيروس كورونا جدلا كبيرا فى الأوساط الرياضية.

أكد تقرير سعودي، اليوم، الخميس أن كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي، سيكون جاهزا لموقعة النصر، المقر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري السعودي.

باتت صفقة انتقال كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد، مهددة بالفشل.



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