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سيارات

أضرار استخدام بطارية جديدة بأمبير أعلى للسيارة

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:30 م
اضرار استخدام بطارية
اضرار استخدام بطارية جديدة بأمبير أعلى للسيارة
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اشرف عطية
بطارية السيارة من أبرز أجزاء السيارة اللازمة لتشغيل المحرك، كما أنها المسؤولة عن تشغيل جميع أجهزة السيارة الكهربائية، وتمتلك البطارية عمر افتراضي يبلغ 5 سنوات في المتوسط، وفي حال انتهائه يجب تغييرها.

ويتساءل كثير من السائقين عند تغيير بطارية السيارة عن إمكانية اقتناء بطارية أخرى بأمبير أعلى من المعتاد، مثلًا، إذا كانت بطارية السيارة القديمة يبلغ جهدها 50 امبير والبطارية الجديدة تبلغ 60 امبير، فهل يكون ذلك جيدًا أم سلبيًا على السيارة؟

وقمنا بالتواصل مع خبراء في مجال السيارات للإجابة عن هذا التساؤل وأجابوا: نفترض كمثال أن السيارة بدلًا من امتلاكها خزان وقود واحد امتلكت خزانين، فهل سوف تتضرر؟ الإجابة بالتأكيد لا، لأن غرفة الاحتراق الداخلي ستستمر في استخدام كمية البنزين نفسها بغض النظر عمّا تبقى في الخزان أو الخزانين معًا.

وهكذا أيضًا بطارية السيارة لن تتضرر في حال استبدال البطارية القديمة التي يبلغ جهدها 50 امبير ببطارية أخرى جديدة 60 امبير، بل أنه من المفترض أن يفيد ارتفاع الامبير السيارة في تخزين الكهرباء بشكل أعلى.

لكن إذا كانت الزيادة تصل إلى 30 امبير مثلًا، بمعنى أن بطاريتك القديمة جهدها 50 امبير والبطارية الجديدة هي 80 امبير، فإنه قد يؤدي إلى ظهور مشاكل متعددة في أسلاك السيارة، حيث أنها قد لا تكون قادرة على تحمل فرق الجهد الكهربائي.
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