لقطات جديدة للسيارة مرسيدس EQS 2021 .. صور

ظهرت السيارة مرسيدس EQS 2021 مجددًا أثناء اختبارها على الطرقات العامة بتمويهات أقل،حيث تم التقاط عدد من الصور التجسسية الجديدة لها ، مما يعطينا فكرة أوضح عن التصميم الذي ستحصل عليه.

وأوضحت الصور التجسسية للنموذج الأولي من السيارة مرسيدس EQS 2021 في ارتداء طبقة سميكة من التمويه والكسوة البلاستيكية لكن أقل من السابق، على الرغم من أنه لا يزال بإمكاننا تحديد المظهر الأنيق، مع خط سقف مقوس ونوافذ بدون إطار.

حيث ان السيارة مرسيدس EQS 2021 معدة خصيصا للتنافس كلا من تيسلا Model S و بورشه تايكان، بالإضافة إلى BMW i7 و أودي e-tron GT، ويستمر

اما عن التصميم الخارجي للسيارة مرسيدس EQS 2021، فنجد ان تم تصميم السيارة مع باب خلفي يشبه الفتحة سيسمح بنقل أشياء أكبر، وتستمر المصابيح الخلفية في كونها مؤقتة وذهبت العلامة التجارية إلى حد ملاءمة النموذج الأولي مع تقليم زائف يحاكي مظهر أنابيب العادم، في محاولة لخداع المارة بشكل أكبر.

وتم بناء السيارة الجديدة على هندسة MEA، كما ستحصل على محرك مزدوج، حيث سيعمل محرك كهربائي واحد على تشغيل العجلات الأمامية والآخر بالعجلات الخلفية. حتى المتغير الأكثر تواضعًا يجب أن يتم إطلاقه بأكثر من 400 حصان وربما أكثر من 500 ميل (800 كلم تقريبًا) من المدى، في حين أن النموذج الأسرع، الذي ربما تم تطويره بالاشتراك مع AMG، قد يضم ما يقرب من 600 حصان.

والجدير بالذكر أنه من المفترض أن تطلق مرسيدس العديد من الطرازات الكهربائية الأخرى مثل EQA و EQB، والتي ستأخذ مكان طرازات GLA و GLB، بالإضافة إلى سيارات السيدان EQE و EQS الفاخرة.