محافظ بني سويف: توزيع 12 ألف كيلو لحوم طازجة على 8 آلاف أسرة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقريرًا من جمعية الأورمان ببني سويف بشأن خطة الجمعية الخاصة بلحوم الأضاحي المزمع توزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم ذبح 50 عجلًا بلديًا بإجمالي ١٢ ألف كيلو لحوم طازجة وتوزيع لحومها على الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.





وأوضح المحافظ، أن عملية التوزيع سوف يستفيد منها 800 ألف أسرة بـ51 قرية بمختلف مراكز المحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، تحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والطب البيطري، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.





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وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره لجمعية الأورمان، مثمنًاُ جهودها الملموسة، وتعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.



