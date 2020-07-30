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منوعات

شبح مرعب يظهر خلف معلم أثناء شرحه درسا لطلابه .. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

أصيب الطلاب بحالة من الذهول عندما شاهدوا  ما بدا أنه "شبح" لفتاة صغيرة تقف خلف معلمهم أثناء التدريس لهم عبر الإنترنت.



ووفقًا لصحيفة ديلي ستار وقع  المشهد غير العادي في منزل المعلم الذي لم يذكر اسمه في مدينة مونتيري في ولاية نويفو ليون شمال شرق المكسيك.



يظهر الفيديو الذي شاركه مستخدم تويتر "Freddy Gzz" مقتطفًا من الفصل الدراسي عبر الإنترنت عندما يظهر شكل شبح مرعب خلف المعلم.



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يظهر المعلم وهو يتحدث إلى طلابه من خلال الكاميرا عندما يخرج "شبح" أبيض شاحب يشبه الإناث من خلف الباب.



فيما لم يتحرك شبح الفتاة سوى لمدة ثانية ويختفي مرة أخرى.



ويوضح مقطع آخر "الشبح" وهو يزحف على طول الأرضية بعد ثوان من ظهوره.



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