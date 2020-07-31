أخبار التوك شو.. تامر أمين يبكي على الهواء و المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: إنشاء مدن على غرار العلمين الجديدة|فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









تأثر الإعلامي تامر أمين على الهواء، وذلك خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج : آخر النهار" واستقبل مداخلة من القارئ الطبيب صلاح الجمل.









وبعد أن توجه صلاح الجمل بالدعاء من الله، تأثر تامر أمين وكاد أن يبكي على الهواء من جمال الدعاء، والصوت الرنان من القارئ صلاح الجمل، مقدما سلسلة من أدعية الأنبياء فى شهر رمضان.

















أكد هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة، تشهد إنشاء إسكان اجتماعى وإسكان متميز وإسكان مصر لمتوسطى الدخل، بجانب إنشاء جامعتين.









وأضاف يونس خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز انه سيكون هناك أكثر من مدينة على غرار مدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أنه جار العمل على إنشاء مدينة للتراث وكمبوند سكني ومجموعة من الحدائق.

















قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن على المسلمين الإكثار من الدعاء خلال صلاة العيد، وأن يفرحوا لأن الله سبحانه وتعالى دعانا للفرحة في العيد.









ونوه رضا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" واالمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن فيروس كورونا رغم أنه فرق الناس، إلا أنه جعلنا نتحد وجعل الأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لخدمة المرضى، وأصبح الجميع في العالم على قلب رجل واحد لمواجهة كورونا.

























داعبت الإعلامية نجوى إبراهيم، الإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء، خلال مشاركتها تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، قائلة:" انا لسه بعرج من الحلقة اللى فاتت".





وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد، أنها درست الأستديو بشكل جيد حتى لا تتعرض إلى إصابة أخرى.





















أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن الأضحية التي تجزئ عن الأسرة الكبش أو الماعز فهو يجزئ عن الأسرة مؤكدا أنه عندما ينفصل الولد عن والديه يجوز أن يكون له أضحية منفصلة نظرا لوجود أسرة مستقلة له.









وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يجوز لمن تزوج مرتين أن يكون له أضحية واحدة مشيرا إلى أنه يعتبر رب الأسرة لذا من الممكن أن يكون له أضحية واحدة.





















أكد دكتور ياسر الشربيني أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية أن مصر تتجه نحو الطريق الأفضل في مؤشرات الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا مؤكدا أنها في طريقها إلى المنطقة الآمنة.





وأضاف الشربيني خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه مع اكتشاف لقاح لعلاج كورونا سيتم تطبيقه في مصر.

















أكد الإعلامي أحمد مجدي أن حكومة الرئيس التركي أردوغان تحتجز مئات الصينيين المنتمين إلى "الإيجور" المسلمين لكي يتم نقلهم إلى دولة وسيطة تقوم بتسليمهم إلى الصين.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن هناك صحفا بريطانية أكدت أن مسلمي الإيجور سيتم نقلهم إلى معسكر ازمير قبل تسليمهم إلى طاجكستان وستسلمهم إلى الصين.

























نعى الإعلامي أحمد مجدي الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة والإنسانية الذي تحدث عنه العالم كله وهز العالم من عيادته البسيطة التي كانت موجودة في محافظة الغربية، برقيه وأخلاقه.









وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه عندما تقوم المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بإصدار بيان رسمي وتؤكد أن الإنسانية فقدت فارسا من فرسانها وفقدت شخصا بهذه العظمة، هو تأكيد على دوره العظيم والرصيد الكبير الذي كان يتمتع به.

























أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن ما قامت به وزارة الداخلية من قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة من خريجى كلية الحقوق هو تطوير مهم للمواراد البشرية.





وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أنه سيتم خلق نوع جديد من تجهيز الضباط والمتقدمين من الحاصلين على ليسانس حقوق الذين من الممكن أن يلتحقوا بكلية الشرطة لمدة عامين ويقوموا بدراسة العلوم الأمنية والشرطية.

















أكد الإعلامي مصطفى بكري أن صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات فى مصر على الرغم من انها تعرضت إلى الإهمال الكبير الذي حدث خلال السنوات الأخيرة الماضية.









وأضاف بكري خلا تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياه لتلك الصناعات وافتتح عددا من المصانع بطاقة انتاجية 1557 طنا من الغزل الرفيع.