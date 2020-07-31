أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على قرار الفيفا بشأن اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









تحدث عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تصريحات فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، التي أكد خلالها أن الأندية المصرية كان يُعرض عليها مجاملات تحكيمية في البطولة الإفريقية.









أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أنه اول من انفرد بـ قرار تمديد مدة عمل اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجنايني









كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النهائي بشأن مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.









كشف أحمد ياسر ريان نجم فريق الاهلي المعار لـ الجونة حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال الفترة الحالية.







