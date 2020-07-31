AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:17 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية " اكسترا نيوز " ، لقطات لحجاج بيت الله الحرام وهم يبدأون رمى جمرة العقبة الكبرى .

أدى ضيوف الرحمن اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية ، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج ، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وقام رجال الأمن بجهود مميزة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام .

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب ومرافق المسجد الحرام بوضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة التي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم لتضمن من خلالها تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكبيرات عيد الفطر.. أفضل صيغة والمأثور عن النبي فيها

أحكام عيد الفطر وآدابه.. 15 أمرا احرص على اتباعها

على جمعة: فرحة العيد لن تكتمل إلا بالتكاتف والتعاون والتسامح والعفو

لماذا سُمي عيد الفطر بهذا الاسم؟

متى عيد الاضحى 2020 فى مصر ؟.. العيد الكبير آخر الشهر

كم باقي على عيد الاضحى 2020 ؟.. الجمعة أول أيام العيد

ترشيحاتنا

أبواق الكذب تنقلب.. محمد ناصر :عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

هاني شنودة: أوكا وأورتيجا استخدما أحد ألحاني ولكن لا أقاضي ولاد بلدي..فيديو

بسبب كورونا.. هذه الدولة تعلن العمل من المنزل حتى نهاية 2020

بعد تشريح جثمانها .. مفاجأة في الساعات الأخيرة بحياة نايا ريفيرا

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رمي جمرات معقمة..حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة| صور

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021