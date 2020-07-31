عرض مسرحية قصة الشهيد "علي" بقصر ثقافة المنصورة

يشارك المخرج السعيد منسى فى مشروع " أبطال من بلدنا " الذى أطلقته وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض ، بعرض مسرحى عن الشهيد على على أحد أبناء القوات المسلحة البواسل والذى استشهد فى كمين البرث ، فى محافظة الدقهلية والذى من المقرر عرضه فى النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل بقصر ثقافة المنصورة .

يشارك فى بطولة العرض كلا من محمد على ، ريهام فتحى ، أحمد جابر ، أمير عبد الواحد ، موسيقى وألحان دكتور صادق ربيع ، ديكور محمود الغريب ، أشعار رضا أبو النجا ، جرافيك محمد المأمونى.









تدور أحداث العرض حول الشهيد علي علي، وحمايته فى بلده وطباعه ، وحكايات والدته ووالده وأصدقاءه ، أثناء تواجده فى الخدمة بالجيش ، وكذلك كيف كان إحساسه بالمسئولية حيث هو من طلب أن يلتحق بسلاح الصاعقة، وطلب من الشهيد العقيد المنسى أن يخرج فى مداهمات ، وكان يتمنى الشهادة ، وكان الشهيد على على قد توفى له ستة أخوه.



