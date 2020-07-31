أخبار الفن .. عمرو دياب يحقق مليونا في يوم بـ يا بلدنا يا حلوة .. حنان ترك تحمس جمهورها بتغريدة .. وانفصال كيم كارداشيان وكاني ويست

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.





حقق كليب اغنية " يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب مليون مشاهدة بعد مرور يوم على طرحه بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات الكبرى.









اثار جمهور المغنية البريطانية دوا ليبا ثورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب عدم ترشحها لجوائز حفل MTV TV video awards، رغم ما حققته من نجاح بألبومها الاخير future nostalgia.





نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بشرت فيها متابعيها بمغفرة وعفو الله تعالى في يوم عرفة، وهنأتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





حبست الفنانة روبي انفاس جمهورها بظهورها بعدة اطلالات وصور خلال صيف 2020 اشعلت بهم مواقع التواصل الاجتماعي.





كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.







