AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. عمرو دياب يحقق مليونا في يوم بـ يا بلدنا يا حلوة .. حنان ترك تحمس جمهورها بتغريدة .. وانفصال كيم كارداشيان وكاني ويست

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:31 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.

حقق كليب اغنية " يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب مليون مشاهدة بعد مرور يوم على طرحه بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات الكبرى.


اثار جمهور المغنية البريطانية دوا ليبا ثورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب عدم ترشحها لجوائز حفل MTV TV video awards، رغم ما حققته من نجاح بألبومها الاخير  future nostalgia.

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بشرت فيها متابعيها بمغفرة وعفو الله تعالى في يوم عرفة، وهنأتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حبست الفنانة روبي انفاس جمهورها بظهورها بعدة اطلالات وصور خلال صيف 2020 اشعلت بهم مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاستين بيبر مرشح لـ 4 جوائز في حفل MTV TV video awards

6 أغان تنافس على جائزة العام في MTV TV video awards

ثورة من جمهور دوا ليبا بسبب صفر ترشيحات في MTV TV video awards

ليدي جاجا تنافس على جائزة فنان العام في حفل MTV TV video awards

تايلور سويفت وديمي لوفاتو وبيلي ايليش تنافسن على جائزة أفضل كليب بـ MTV TV video awards

تقارير أجنبية : كيم كارداشيان وزوجها منفصلان منذ عام

ترشيحاتنا

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر

تكبيرات عيد الأضحى كاملة

وليد توفيق: وصفة سحرية وراء نجاح زواجي من ملكة جمال الكون لـ 30 عاما

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

بطريقة كوميدية.. أحمد حلمي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

ربنا الملك كريم.. حنان ترك تبشر متابعيها على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور