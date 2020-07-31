ربنا الملك كريم.. حنان ترك تبشر متابعيها على تويتر

ونحن على يقين .. وحسن ظن بربنا .. كل عام وانتم بالف صحه وخير».

وقد وعدنا في يوم عرفة بالعتق والمغفرة ..

إن ربنا الملك كريم إذا وعد لا يخلف ..

قرّرت حنان ترك، في عام 2006 ارتداء الحجاب، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"،





يذكر أن أخر أفلامها "المصلحة" مع النجم احمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.



