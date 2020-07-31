ربنا الملك كريم.. حنان ترك تبشر متابعيها على تويتر

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بشرت فيها متابعيها بمغفرة وعفو الله تعالى في يوم عرفة، وهنأتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتبت، حنان ترك، في تغريدتها: «ابشروا .. إن ربنا الملك كريم إذا وعد لا يخلف .. وقد وعدنا في يوم عرفة بالعتق والمغفرة .. ونحن على يقين .. وحسن ظن بربنا .. كل عام وانتم بالف صحه وخير».
قرّرت حنان ترك، في عام 2006 ارتداء الحجاب، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"،
يذكر أن أخر أفلامها "المصلحة" مع النجم احمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده الفنان أحمد السقا.
ابشروا— Hanan Turk (@HanannTurk) July 30, 2020
إن ربنا الملك كريم إذا وعد لا يخلف
وقد وعدنا في يوم عرفة بالعتق والمغفرة
ونحن على يقين وحسن ظن بربنا كل عام وانتم بالف صحه وخير 🤲🙏