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فن

قتيل وقصة الأقزام وثلاثة بين الحياة والموت في الفصل الثاني من مملكة إبليس

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
فتحت مملكة إبليس أبوابها على الفصل الثاني (نار الجنة) لتبدأ معه حنيّة (رانيا يوسف) بالبحث عن ابنها بودي (خالد أنور)، لتجد ابنها الآخر حماصة (كريم قاسم) غارقًا في دمائه بعدما قتله أهل الحارة، وبعد أن ظن العجوز (محمود الليثي) أن خطته قد اكتملت واستطاع استعادة الحارة، اكتشف أن داليدا (إيمان العاصي) لا تمتلك سوى ربع الخريطة التي يبحث عنها، وأن البقية مع حنية وأزهار (غادة عادل) وكاسيا (سلوى خطّاب) ليعود خطوات للوراء ويحاول الحفاظ على حياتهم.

ومع حبس داليدا مع غريبة (أسماء جلال) في المخبز، بدأت غُريبة بالتساؤل حول قصة الأقزام، لنكتشف أنهم أهل الحارة الأصليين، ونعود للوراء لنعرف قصّة حدّق (أحمد صيام)، والذي سُمّيت الحارة على اسمه، بعد أن كانوا الأقزام فارضين سيطرتهم على الحارة، يستعبدون أهلها ومن بينهم حدّق وأخيه رضوان (شريف دسوقي)، ولكن استطاع الاثنان الهرب، وإشعال الحريق في الحارة بأقزامها، وخان حدّق أخيه رضوان وأعاده إلى محبسه، ليمتلك الحارة وكنوزها بمفرده، ولكن تسلل أحد الأقزام وفك أسر رضوان، ليشعل الصراع بين حدّق ورضوان في من يستحق الحارة، ويتعهد بالانتقام من المنتصر.


ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد.

وانطلق الفصل الثاني حصريًا علي منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
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